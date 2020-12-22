"Избалованный ребенок": Пригожин дал смачную пощечину хвастливому Шнурову

Сергей Шнуров не выбирает выражения, когда говорит об Иосифе Пригожине. Лидер группы "Ленинград" даже высмеивает жену продюсера, певицу Валерию. Например, не так давно он назвал народную артистку "Лерой-фанерой".
Исполнительница хита "Часики" обиделась на музыканта, поэтому ее супруг считает нужным вновь нелестно высказаться о Шнурове. Иосиф не смог сдержаться после того, как Сергей рассказал о своих гонорарах. Лидер группы "Ленинград" выступает на корпоративах за 11,5 миллиона рублей.
По мнению Пригожина, музыкант, рассказывая о своих доходах, ведет себя "как избалованный ребенок". Продюсер считает, что обеспеченный артист должен помочь коллегам из индустрии. Музыкант больше хвастается и красуется, чем делает что-то важное, заметил супруг Валерии.
Напомним, ранее Сергей Шнуров назвал Иосифа Пригожина "холеной моськой". Мол, именно из-за таких людей, как этот продюсер, пропадает желание помогать тем артистам, которые действительно оказались в беде из-за пандемии коронавируса.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак