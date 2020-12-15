Пригожин нанес мощный удар Шнурову из-за унижения Валерии

После очередной нападки со стороны лидера группы "Ленинград" супруг Валерии публично обратился к оппоненту. Он попросил артиста перестать распространять ложь, иначе ему придется рассказать "всю правду".
По словам звезды, ему абсолютно точно понятно, что Сергей Шнуров выбрал его с супругой мишенью для оскорблений. "Недавно в свой адрес услышал "сытая моська", которая жалуется. Лучше быть сытой моськой, чем блохастой дворнягой", – парировал Иосиф Пригожин.
Продюсер попытался пристыдить артиста за грубые высказывания в адрес Валерии. По его словам, певица – признанная народом. Перед ней лидеру группы "Ленинград" стоило бы извиниться. Как оказалось, исполнительница сильно обиделась на Сергея Шнурова после его эпиграмм.
Иосиф Пригожин отметил, что почему-то музыкант трогает далеко не всех артистов. "Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят", – возмутился продюсер.
"Он понимает, что нельзя, а что можно", – считает супруг Валерии.
Продюсер заявил, что никогда не позволял себе грубых высказываний в адрес жен Шнурова, поэтому для него удивительно, что фронтмен группы "Ленинград" так жестко обращается с Валерией. "Когда задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично", – пригрозил Иосиф Пригожин. Как оказалось, многие друзья уже перестали узнавать Сергея Шнурова. Продюсер тоже не может понять, что случилось с музыкантом.
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