"Как неживая": искаженное лицо Успенской после пластики вызвало оторопь

Любовь Успенскую часто критикуют за желание казаться моложе, чем она есть. Броские наряды, короткие юбки, пластические операции. В этот раз певица поразила даже своих преданных поклонников.

В своем блоге в "Инстаграм" исполнительница выложила фото, на котором она стоит перед зеркалом в белоснежном костюме и темных высоких сапогах. "За городом снежно, бело и чувствуется приближение Нового Года. В Новый Год войду в новом образе", – подписала артистка фотографию.

Казалось бы, ничего особенного: роскошные волосы, красивая фигура, томный взгляд. Однако подписчики обратили внимание на лицо Любовь Залмановны и сделали вывод, что она снова легла под нож.

"Любовь, Вы прекрасны, но не всегда нужно изображать из себя девочку. Иногда это просто смешно. Мой Вам совет: будте элегантной женщиной без возраста", – написала одна из поклонниц. Другие оказались более строгими: "это не ваш образ", "как неживая, с картинки", "Любонька, ну что же ты! Остановись", "скоро глаза закрыть не сможешь", "о чем звезды только думают, когда перетягивают себя", – возмущались они.

Среди всего негатива, как и всегда, нашлись те, кто восхитились прекрасной формой артистки: "всегда поражаюсь вашей фигуре, мечта, блеск", "что за фигурка", – писали почитатели. Сама Любовь Успенская признается, что похудела на фоне стресса из-за тяжелых отношений с Татьяной Плаксиной. Конфликт матери и дочери начался около трех лет назад и все еще продолжается.





