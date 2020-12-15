"Теперь ты встретил настоящую любовь": Успенская прижалась к молодому артисту на публике

Алексей Воробьев принял участие в создании новогоднего сюрприза для россиян. Актеру досталась роль портье. Звезда сериала идеально попала в образ швейцара. Красная униформа оказалась Алексею к лицу.
Перед артистом в форме не устояла вокалистка Любовь Успенская. В личном микроблоге певица опубликовала чувственное фото с Воробьевым. В кадре Любовь прижимается к Алексею спиной. Артист нежно придерживает коллегу по цеху за талию.
"Все твои разочарования в любви позади, Алексей Воробьев. Теперь ты встретил настоящую Любовь. Любовь Успенскую", – шутливо подписала королева шансона кадр.
Реакция на пост у интернет-обывателей была бурной. Надо отдать должное, Успенская умеет провоцировать публику.
"Пошлость какая.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Он бы больше Филиппу Киркорову обрадовался ????", "У Лехи опять что-ли проблемы на личном фронте?", "Решил, что альфонсом проще жить, любовь для него дорого....", "Ребеночка родите?" – комментировали пользователи Сети.
Отметим, вокруг Алексея Воробьева в последнее время много слухов. Ранее сообщалось, что звезда сериалов тайно зарегистрировала брак. Избранницей знаменитости стала Наталья Зубарева – звездный доктор. Новоиспеченная супруга артиста ждет ребенка.
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