"Сегодня настало такое время": Успенская оставила завещание

Известно, что Любовь Успенская не жалуется на здоровье. Однако она решила все предусмотреть и составить завещание заранее.

Исполнительница прокомментировала неожиданное решение. "Сегодня настало такое время, когда не знаешь, что будет завтра. Чтобы избежать неприятных ситуаций, я составила завещание на свое имущество и теперь могу спать спокойно, зная, что, если что-то произойдет, тем, кто указан в этом завещании, будет проще вступить в права наследства", – рассказала она. "Я считаю, что это правильно и предусмотрительно", – отметила Любовь Залмановна.

Имена, указанные в официальном документе, не распространяются. В СМИ широко обсуждаются отношения артистки с дочерью. В последнее время они окончательно обострились, поэтому можно предположить, что дочери может не достаться имущество звезды.

Напомним, сначала дочь поддерживал супруг Успенской, однако девушка испортила отношения и с ним. Татьяна считает, что именно из-за отца она попала в лечебницу, из которой ей пришлось сбежать. "Он хочет меня припрятать, чтобы забрать себе деньги. Я увидела, что он монстр", – прокомментировала в тот момент Плаксина.

Любовь Залмановну дочь постоянно называет монстром, несмотря на то, что мать очень хочет наладить отношения. В программе "Пусть говорят" девушка жестко высказалась об обоих родителях.

