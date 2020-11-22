Яблоко от яблони: Дочь Пугачевой и Галкина запела на французском

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастают очаровательные дети. 7-летняя Лиза покоряет соцсети и готовится заменить на сцене знаменитую мать.

Инстаграм-канал Максима Галкина давно стал одним из любимых блогов россиян. Супруг Аллы Пугачевой часто радует поклонников видеороликами о жизни своего семейства. Более восьми миллионов подписчиков следят за появлением нового контента о талантливых детях певицы и ее супруга. Совсем недавно звездный отец поделился видеоисторией о том, как поет маленькая Лиза.

Поскольку девочка с раннего детства изучает иностранные языки, для нее не составило труда исполнить песню на французском. У девочки не только приятный вокал, но и выдающийся артистизм. Ее энергичный родитель не смог оставить без внимания творчество подрастающей звезды и записал его на камеру. Пользователи Сети уверены, что наследница Примадонны пойдет по стопам матери.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе. В 2020 году они пошли в первый класс. За обучение детей звездные родители отдают более 300 тысяч рублей каждый месяц. Алла Пугачева и Максим Галкин выделили детям отдельную комнату для занятий музыкой, чтобы они не отказывали себе в самовыражении. Подрастающие знаменитости развиваются разносторонне. Максим Галкин регулярно устраивает для отпрысков спортивные тренировки. Алла Пугачева поддерживает мужа и радуется успехам детей.