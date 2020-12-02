Волочкова предстала в объятиях загадочного красавца

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта звезда опубликовала снимок с загадочным молодым человеком. На кадре пара стоит обнявшись на фоне ночного неба. Балерина нежно держит своего спутника за плечо, а тот сурово смотрит в кадр.
Некоторые сначала подумали, что Анастасия Волочкова наконец-то показала подписчикам своего тайного поклонника. Артистка уже больше года состоит в отношениях с загадочным мужчиной по имени Олег. Звезда собиралась сыграть с ним свадьбу этой осенью, однако ее планы нарушила пандемия коронавируса.
Впрочем, спутником Анастасии Волочковой оказался не возлюбленный. Балерина сделала фото на память с официантом гостиничного комплекса, в котором проходил ее отдых. Парень по имени Ману так хорошо обслуживал артистку в баре, что она даже одарила его персональной благодарностью в личном блоге.
Балерина отметила ник парня. Судя по фотографии на аватаре его профиля, он настоящий красавчик: густые брови, кудрявые волосы и пронзительный взгляд.
Напомним, Анастасия Волочкова уже несколько месяцев дразнит подписчиков, показывая своего возлюбленного по частям. Звезда то и дело публикует снимки с мужчиной, однако всячески старается скрыть его лицо.
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