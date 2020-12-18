"Руководят не чипы, а шлаки": Собчак поставила Боне печальный диагноз

Уже давно не новость, что блогер имеет специфические взгляды на устройство мира. Например, девушка люто ненавидит Билл Гейтса, считая его виновным в мировом заговоре. Виктория Боня уверена, что предприниматель специально оборудует города вышками скоростного интернета 5G, чтобы передавать вредоносное излучение.
Вакцину от коронавируса экс-участница шоу "Дом-2" тоже не признает. По мнению артистки, задача препарата – стерилизовать женщин планеты и лишить их возможности воспроизводить потомство.
В новом выпуске своего ютуб-шоу Ксения Собчак поставила бывшей коллеге по реалити неутешительный диагноз. "В своем "важном" послании Вика прокляла Всемирную организацию здравоохранения и, конечно же, вспомнила о злодее, с которым боролась вместе с телеканалами и Никитой Михалковым", – иронизирует ведущая.
В программе приводится отрывок из передачи режиссера "Бесогон", в которой он рассуждает о последствиях массовой вакцинации. "Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. То есть те, кто управляют этими чипами, имеют возможность вами руководить", – говорит Никита Сергеевич.
"Ну а пока Викторией Боней и Никитой Михалковым управляют не чипы, а какие-то шлаки", – пошутила Ксения Собчак.
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