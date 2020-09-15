В загсе и свадебном платье: Печерникова перед смертью приняла предложение стать невестой

В Благовещенске продолжается 18-й открытый фестиваль театр и кино "Амурская осень". В конкурсе полнометражных картин состоялась премьера одной из самых пронзительных драм программы – фильма Юлии Колесник "Земля Эльзы". Главную роль в ней сыграла Ирина Печерникова. О ныне покойно актрисе корреспондент "Дни.ру" поговорил с автором ленты.

"Очень хотелось, чтобы Ирина Викторовна была сегодня в зрительном зале и очень горько, что ее с нами нет, – вздыхает режиссер. – Но, я надеюсь, она видит все с небес и радуется, что картина получилась. Мы снимали ее в этом году, а незадолго до ухода актриса успела увидеть финальную монтажную версию. Как исключительный профессионал в профессии, конечно, не всем была довольна – она очень требовательна к себе".

"Когда я прочла пьесу Ярославы Пулинович, то сразу поняла, что в роли немки Эльзы Блюментрост вижу именно Ирину Печерникову, хотя знала ее только по кино и никогда не видела на сцене, – уверяет Юля. – Она прочла сценарий, он ей понравился, и сразу согласилась. Причем гримировать ее почти не пришлось – она была прекрасна и сама по себе".

"Фильм сняли всего за 23 дня на Алтае, – рассказывает Колесник. – На съемной площадке она не пыталась командовать, но одну сцену мы после репетиции и совместного с ней обсуждения почти полностью переписали".

Напомним, звезды фильма "Доживем до понедельника" Ирины Печерниковой не стало 1 сентября. На следующий день ей должно было исполниться 75 лет. Она скончалась в своем загородном доме в Ярославской области, сидя в кресле. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи поняли, что актриса умерла от инфаркта.

"На самом деле у Урины Викторовны была квартира в Москве (на Красных воротах – Прим. ред.), мы были с ней соседи, а на дачу она уезжала просто на лето", – пояснила Юлия Колесник.

В фильме "Земля Эльзы" Ирина Печерникову играет пожилую вдову, которая сразу после смерти нелюбимого деспота-мужа встречает другого мужчину (Вениамин Смехов) и готовится к свадьбе с ним, хотя подруги и родня против. "В загсе и свадебном платье?" – ахает ее героиня в ответ на предложение руки и сердца. Когда Колесник предложила актриса стать на экране невестой, Печерникова не только согласилась, но и была рада для роли примерить несколько свадебных платьев. В реальной жизни актриса была замужем трижды – за польским музыкантом Збигневым Бизонем, актером Борисом Галкиным и Александра Соловьевым. Детей у нее не было.