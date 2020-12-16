Разошлась: Муцениеце запустила еще одно ютуб-шоу об отношениях

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным запустила ютуб-шоу "Честный развод". Теперь же артистка решила поговорить о материнстве. Для этого она собрала в одной студии четырех подруг, с которыми будет обсуждать "детские" вопросы.

По словам звезды, на основе выпусков девушки напишут книгу по воспитанию малышей. "В каждом выпуске мамы обсуждают истории, которые произошли с ними, со зрителями, и новости о детях!" – пишет актриса. Как отметила Агата Муцениеце, лучшие выводы по итогам передачи попадут в печатную версию.

Шоу артистка назвала незамысловато – MamBook. Соведущими стали блогер Елена Кукояка, актриса Ольга Дибцева и акушерка Арина Чак. Как призналась артистка, на издание собственной книги ее подтолкнуло то, что на рынке отсутствуют экземпляры, написанные простым, доступным языком. Звезда хочет, чтобы ее произведение рассказывало мамам о воспитании детей в шутливой форме, "как будто подружка".

В первом же выпуске шоу Агата Муцениеце призналась, что часто чувствует себя плохой матерью. Когда ребята начинают ее доставать, она дает им телефон или планшет, в итоге за просмотром мультфильмов малыши могут провести больше часа.

Напомним, у Агаты Муцениеце двое детей – 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. После развода с Павлом Прилучным ребята остались с матерью, однако актер часто проводит с ними время. Правда, как оказалось, артист все равно скучает по отпрыскам и хочет больше общения.