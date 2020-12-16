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Среда
16 декабря
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Матерщинник Маковецкий подтвердил страшный диагноз

Матерщинник Маковецкий подтвердил страшный диагноз

Сергей Маковецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Опровергнувший ранее новость о заражении коронавирусной инфекцией Сергей Маковецкий признался, что все-таки болен. При этом артист успокоил поклонников, заверив, что COVID-19 у него протекает легко.
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Актер заявил, что все идет нормально. Он напомнил, что 7 декабря я почувствовал признаки коронавируса, потерял обоняние. 62-летний Сергей Маковецкий обратился к врачам, которые дали ему схему лечения.

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Сергей Васильевич Маковецкий

Сергей Васильевич Маковецкий актер театра и кино

Артист отметил, что болезнь может атаковать любого на ровном месте. Он недоумевает, как мог подхватить заразу, ведь соблюдал все ограничительные меры, носил маску и не бывал на светских мероприятиях.

Напомним, информация о том, что Сергей Маковецкий заразился ковидом, появилась утром 16 декабря. Также говорилось о том появилась информация, что врачи диагностировали у звезды острую инфекцию верхних дыхательных путей. Госпитализация знаменитости не понадобилась – артист будет лечиться дома под контролем медиков.

Вскоре Сергей Маковецкий резко прокомментировал слухи о своем заболевании. Применяя нецензурные выражения, актер рекомендовал послать "куда подальше" журналистов, которые сообщили о его диагнозе. Теперь же он, судя по всему, понял, что скрыть факт болезни не получится и решил раскрыть правду.

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Автор: 16 декабря 2020, 18:03 Источник: "ВокругТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

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