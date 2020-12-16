"Просто пошлите всех": взорвавшийся Маковецкий обматерил журналистов

Один за другим новостные порталы писали, что симптомы появились у артиста 10 декабря, а дальше было только хуже. Интересно, что информацию прокомментировал и подтвердил директор "Театра имени Вахтангова", где служит Маковецкий, Кирилл Крок. Он рассказал, что, несмотря на страшную болезнь, артист чувствует себя нормально. Супруга актера также сообщила корреспондентам "Комсомольской правды", что состояние мужа вполне стабильно: нет ни температуры, ни других симптомов.
Журналисты задали вопрос самому Сергею Васильевичу и получили неожиданный ответ. Слова артист не подбирал, информация была резко опровергнута. "Не верьте ***** [блин] этим коллегам! Пошлите всех к ***** [чертям]! Просто пошлите всех коллег к ***** [чертям] и все", – выругался Маковецкий.
Напомним, в 1980 году Сергей Маковецкий закончил театральное училище имени Щукина. Приблизительного с этого периода он официально стал актером Театра имени Вахтангова. На счету звезды десятки театральных работ и множество киноролей. Его помнят и любят по ролям в фильмах Алексея Балабанова "Про уродов и людей", "Брат-2", "Жмурки". Также в конце 90-х он покорил публику своим образом в клипе певицы Алсу на песню "Зимний сон".
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