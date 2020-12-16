"Просто пошлите всех": взорвавшийся Маковецкий обматерил журналистов

Как известно, пандемия пока не отступает и не щадит никого. Сегодня утром в СМИ появилась информация о диагностированном у Сергея Маковецкого Covid-19. Пресса сообщала, что 62-х летний артист не смог уберечь себя от вируса. Оказалось, все не так просто.

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