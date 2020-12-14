Адвокат рассекретил письмо Ефремова с зоны: Урок богатым и знаменитым

Актер Михаил Ефремов сидит в колонии уже несколько месяцев. Оттуда он пишет письма своих друзьям, поклонникам и родным. Одно из писем рассекретил адвокат подзащитной стороны Александр Добровинский.

За время тюремного заключения совершивший смертельную аварию 8 июня актер Михаил Ефремов переосмыслил свою жизнь и поведение. Он уже раскаялся и извинился перед семьей, в который погиб Сергей Захаров.

Недавно Михаил Ефремов написал письмо адвокату семьи потерпевшего Александру Добровинскому. В тексте он отметил, что сожалеет о нанесенных семье погибшего и самому правозащитнику неудобствах и о том, что сначала он выбрал себе в правозащитники Эльмана Пашаева, который исковеркал все дело.

Александр Добровинский решил рассекретить письмо Михаила Ефремова и поведал его детали, а также свою реакцию на него. Он сообщил, что не держит зла на актера, а просто делает свою работу. Также он в очередной раз прокомментировал саму трагедию.

"Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым". – отметил Добровинский.

Также адвокат понадеялся, что Михаил Ефремов сам написал текст и искренне сожалеет в содеянном.

Напомним, ранее Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы до 7,5 года актеру Михаилу Ефремову, ранее получившему восемь лет колонии по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек.