Появились новые данные о разводе осужденного Ефремова с женой

Сразу после оглашения приговора Михаилу Ефремову появились слухи о том, что Софья Кругликова собралась развестись с опальным мужем. Впрочем, никого не удивило, что жена решила оставить супруга, которому приписывают роман с коллегой по "Современнику" Дарьей Белоусовой.

Сейчас актер отбывает наказание в колонии общего режима №4 в Белгородской области. Артисту назначили срок в виде семи с половиной лет, возможно, он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, но и его ждать еще долго.

Осенью появилась информация, что Софья Кругликова оскорблена слухами о том, что Михаил Ефремов в момент аварии находился в машине не один, а со своей любовницей Дарьей Белоусовой. Также после развода жена якобы собралась отсудить у заключенного оставшиеся деньги и недвижимость.

Однако сестра Михаила Ефремова Анастасия опровергла эту информацию в шоу "Судьба человека". По словам родственницы актера, пара вместе уже 18 лет, и Софья Кругликова никогда не разведется с мужем – такие, как она, не разводятся. "Соня человек очень крепкий, твердый и очень верующий. Она с детьми, работает, у нее студенты", – отметила женщина.

По словам сестры, они с супругой Ефремова не очень близки, впрочем, это и понятно. Софья Кругликова вся в детях и делах, ей не до пустых разговоров. Однако в том, что жена не собирается подавать на развод с осужденным актером, Анастасия не сомневается.

Напомним, ранее сестра Михаила Ефремова в эфире шоу "Судьба человека" призналась, что брат часто напивался еще в подростковом возрасте. Однажды 14-летний Миша стащил у отца бутылку из бара и опустошил ее вместе с другом. Когда пришел пьяным домой, Олег Ефремов хотел его выпороть, но так и не догнал.