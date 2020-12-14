"Пусть он попробует": Якубович высмеял амбиции Шаляпина

После трагедии, произошедшей с ведущим "Звезды сошлись", было множество предположений на тему того, кто станет новым ведущим. Одной из кандидатур стал Прохор Шаляпин.

Певец сообщил, что ничего не знает об этом, и вакансия ему вовсе не интересна. Зато он с радостью вел бы "Поле чудес" с Леонидом Якубовичем. По словам артиста, вести передачу – мечта его детства. Он бы с радостью предлагал участника крутить барабан, а пока он крутится, исполнял бы свои песни.

Напомним, продюсеры также присматривались к Дмитрию Губерниеву и Вячеславу Макарову. Однако подтвержденной информации нет до сих пор.



Леонид Якубович долгое время никак не комментировал заявление исполнителя. В последнем интервью журналисты задали ему этот вопрос. "Что меня спрашивать? Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймёт, что это такое", – посмеялся ведущий.



Также ведущий "Поле чудес" поделились своими впечатлениями от новой роли. Он играет старца Никандра в постановке МХАТ им. Горького "Лавр". Артист рассказал, что его пугает наполовину заполненный из-за пандемии зал.

"Только тот, кто стоял на сцене, знает, что такое дыхание зала, которое совершенно невозможно объяснить в принципе", – отметил он. Однако за год работы в этих условиях он привык к такой обстановке. "Я никогда в жизни так не уставал, как от пустого зала. Но в театре пустого зала не будет: всё-таки 25% – это уже дыхание. Есть обратная связь, это серьёзная вещь", – сообщил артист.













