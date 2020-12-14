Алкоголь до добра не доводит: ребенка Шнурову родит суррогатная мать

Бывший коллега Шнурова по группе "Ленинград" Станислав Борецкий заявил, что Ольга Абрамова не планирует рожать сама. Ребенка произведет на свет суррогатная мать. "У Ольги свои интересы. Сейчас для девушек фигура очень важна. Нас, толстых, притесняют со всех сторон", – сообщил он журналистам. "Я ведь осознаю всю ответственность, думаю, прежде чем что-то сказать. Он мужик, альфа-самец. Как я вам говорю, так все и есть", – уверенно заявил он.
Также он подчеркнул, что не так давно виделся с Сергеем Шнуровым и его избранницей: живота у нее нет. Отметим, сам рокер практически не показывает Ольгу в социальных сетях, а она сама держится отстраненно. "Она девушка молодая, еще успеет родить не одного малыша. Удачи им, семейного счастья!" – закончил Борецкий. Исполнитель пока не прокомментировал заявление.
Напомним, долгое время лидер группы "Ленинград" скрывал свой брак, несмотря на то, что слухи ходили еще до его развода с Матильдой. Известно, что Ольга Абрамова – дочь топ-менеджера известной Уральской горно-металлургической компании. В 14 лет она переехала в Москву, поступила в МГУ, а затем отучилась в Лондоне.
Впервые Сергей Шнуров появился на публике с новой избранницей в 2018 году. Через пару месяцев влюбленные расписались в ЗАГСе.
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