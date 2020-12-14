Алкоголь до добра не доводит: ребенка Шнурову родит суррогатная мать

"Не пойму, за что мне это счастье?" – написал накануне Сергей Шнуров, рассказав о том, что его супруга беременна, и скоро подарит ему ребенка. Новость потрясла страну, и многие звезды шоу-бизнеса поспешили поздравить исполнителя. Однако некоторые высказывания оказались совершенно сенсационными.

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