"Старый лгун": Разъяренный помощник Джигарханяна намерен подать в суд на Петросяна

Недавно стало известно, что театр Армена Джигарханяна возглавил режиссер Сергей Газаров. Сотрудники театра счастливы, что высокий пост достался именно ему: "Мы очень рады, что театр возглавил Сергей Газаров. Наш коллектив сразу после ухода Армена Борисовича обратился в Департамент культуры правительства Москвы с просьбой о назначении нашим руководителем именно его", – рассказали они. Подчиненные приятно удивлены и рады, что их желание сбылось.
Назначение Сергея совпало с неприятным для близких Армена Джигарханяна скандалом. Евгений Петросян сообщил, что они с артистом были дружны и дал комментарий на тему смерти легенды. "Армен Джигарханян умер в адских муках. У него стали гнить пролежни, но никто к нему не подходил. Надо было делать вовремя уколы, никто не делал. Умер в одиночестве", – рассказал юморист.
Заведующий труппой театра Вячеслав Дьяченков высказал свое мнение. "Петросян – старый лгун. Он не был другом Армена Джигарханяна и никогда не приходил в наш театр. Он вообще не был знаком с Арменом Борисовичем". Он убежден, что театр не бросал Джигарханяна и до последней минуты коллеги заботились об артисте.
"У него были медсестра,
сиделка, постоянный уход, супруга всегда была рядом. Наш театр возмущен словами
Петросяна", – поделился Дьяченков, отметив, что намерен вызвать юмориста в суд,
чтобы тот ответил за свои слова.
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