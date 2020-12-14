"Старый лгун": Разъяренный помощник Джигарханяна намерен подать в суд на Петросяна

14 ноября 2020 года на 86-ом году жизни скончался Армен Борисович Джигарханян. Известно, что болел он достаточно давно, и проблем со здоровьем у артиста было много. Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. Ситуация усугубляется постоянной чередой высказываний разных людей.



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