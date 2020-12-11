Напивался еще подростком: сестра откровенно о пьяных похождениях Ефремова

В студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" женщина рассказала, что однажды Михаил однажды пришел домой пьяным на Новый год. Тогда ему еще не было 14 лет.
Оказывается, они с другом Лешей стащили у отца бутылку из бара. И в подъезде подростки ее распили. Потом будущий артист явился домой. Знаменитого отца, Олега Ефремова, дома не было. "Ему дед настучал. И вот тогда пришел гневный папа", – поделилась Анастасия.
Она отметила, что актер решил врезать сыну, но тот бегал от него вокруг стола. Мэтр кино сына так и не догнал. К тому же, артист не мог просто ударить наследника. Женщина рассказала, как однажды разбила машину. Звездный родитель обещал ее выпороть, но делать этого не стал.
Напомним, что актер Михаил Ефремов летом нынешнего года устроил в смертельное ДТП именно из-за пристрастия к алкоголю. По его вине погиб курьер службы доставки Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Сейчас он отбывает срок в колонии. Звезде театра и кино дали 7,5 лет за преступление.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Вам приходилось жить с алкоголиками?
Если мужчина добрый
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.
Вас содержит мужик или вы его?