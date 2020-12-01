Ставшая копией известной актрисы Волочкова спуталась с Шаляпиным

Анастасия Волочкова недавно вернулась с отдыха на Мальдивах и тут же окунулась с головой в работу. Она без устали ездит по съемкам и продолжает развивать свой микроблог.

Анастасия Волочкова была на Мальдивских островах 17 раз за десять лет. Она считает берег Индийского океана райским местом, куда всегда хочется возвращаться. По словам Волочковой, сотрудники отеля, где она остановилась с женихом, решили, что у них медовый месяц.

Поклонники заметили, что после отпуска Анастасия Волочкова сильно похудела. На днях артистка вышла в свет в обществе Прохора Шаляпина. Фото с ним она опубликовала с воем "Инстаграм". Подписчики пришли к выводу, что на снимке балерина очень похожа на актрису Светлану Светличную, с которой, кстати, Прохору приписывали роман.

Говорят, что они якобы были близки десять лет назад, но Шаляпин до сих пор помнит зазнобу. К слову, актриса все отрицает, так что слухи остаются слухами.

Теперь же в фан-аккаунтах Анастасии Волочковой распространяются со скоростью света сплетни о возможном романе с Прохором Шаляпиным. Хотя сама балерина утверждает, что она уже давно счастлива с тайным возлюбленным, личность которого держится в секрете.

Однако в СМИ фигура загадочного спутника бывшей примы Большого театра постепенно обрастает новыми деталями. Недавно "Дни.ру" сообщали, что любовник Анастасии Волочковой связан с крупным бизнесом.

