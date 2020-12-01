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Ставшая копией известной актрисы Волочкова спуталась с Шаляпиным

Ставшая копией известной актрисы Волочкова спуталась с Шаляпиным

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова недавно вернулась с отдыха на Мальдивах и тут же окунулась с головой в работу. Она без устали ездит по съемкам и продолжает развивать свой микроблог.
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Анастасия Волочкова была на Мальдивских островах 17 раз за десять лет. Она считает берег Индийского океана райским местом, куда всегда хочется возвращаться. По словам Волочковой, сотрудники отеля, где она остановилась с женихом, решили, что у них медовый месяц.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Поклонники заметили, что после отпуска Анастасия Волочкова сильно похудела. На днях артистка вышла в свет в обществе Прохора Шаляпина. Фото с ним она опубликовала с воем "Инстаграм". Подписчики пришли к выводу, что на снимке балерина очень похожа на актрису Светлану Светличную, с которой, кстати, Прохору приписывали роман.

Говорят, что они якобы были близки десять лет назад, но Шаляпин до сих пор помнит зазнобу. К слову, актриса все отрицает, так что слухи остаются слухами.

Теперь же в фан-аккаунтах Анастасии Волочковой распространяются со скоростью света сплетни о возможном романе с Прохором Шаляпиным. Хотя сама балерина утверждает, что она уже давно счастлива с тайным возлюбленным, личность которого держится в секрете.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Однако в СМИ фигура загадочного спутника бывшей примы Большого театра постепенно обрастает новыми деталями. Недавно "Дни.ру" сообщали, что любовник Анастасии Волочковой связан с крупным бизнесом.

Автор: 1 декабря 2020, 19:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Пардон, дура-баба
Гость
Ответить
Как же надоела эта бура-баба
Гость
Ответить
Нет, если день без Волочковой- это скучно! Так, что Анастасия, Вы уж не забывайте о народе, и народ Вас не забудет! Почаще напоминайте о себе, а то жизнь совсем серая будет без Вас!
1

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