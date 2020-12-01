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Остался один: страшная судьба обездвиженного сына-инвалида Ирины Антоновой

Остался один: страшная судьба обездвиженного сына-инвалида Ирины Антоновой

Ирина Антонова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Личная жизнь Президента Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антоновой всегда была тайной за семью печатями. Пресс-служба даже выпустила специальный меморандум: никто не должен ничего знать.
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В 2011 году ушел из жизни муж Ирины Антоновой – доктор искусствоведения, автор основополагающих трудов по классическому искусству Западной Европы, заведующий сектором классического искусства Государственного института искусствознания Евсей Ротерберг. Они прожили в браке 64 года.

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В одном из интервью Ирина Александровна призналась, что они с мужем долго ждали рождения ребенка, а когда угасла последняя надежда, на свет появился Борис.

До 6 лет мальчик рос одаренным, музыкальным, мог прочесть наизусть "Евгения Онегина". Но потом серьезно заболел. "Этот мальчик был гений – рассказывала о нем Инга Каретникова в книге "Портреты разного размера". – Но у него появились какие-то странности, а потом стало ясно, что у Бори серьезные психические проблемы". Недуг победить не удалось, даже лучшие врачи не смогли ему помочь, и сегодня Борис Евсеевич Ротенберг прикован к инвалидному креслу.

"Он очень добрый человек, – уверяла Антонова. – В первом классе, когда учительница наказала его одноклассницу, Борис, ни слова не говоря, подошел и встал в угол рядом с ней. Сказал только: "Несправедливо". Не выносит, когда о ком-то говорят дурно. Он и сегодня живет со мной и всегда жил со мной, сегодня он – моя семья… Отец очень много значил в жизни Бориса. Он его научил литературному языку, много с ним занимался. Все было непросто, а сейчас моя жизнь стала еще сложнее, потому что я с ним одна, если не считать няни".

Антонова никогда не называла его точный диагноз, лишь однажды обмолвившись, что надеется на появление человека, который позаботиться о Борисе, когда ее не станет... Увы, Борис теперь остался один.

Как-то Ирину Александровну спросили: "Если бы вы могли задать вопрос Богу, что бы вы его спросили?" "Господи, за что ты меня наказал так жестоко?" – ответила она, видимо, имея в виду Борю, своего единственного и любимого больного сына.

Автор: 1 декабря 2020, 11:20
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Судьба.И родили старыми..
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