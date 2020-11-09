"Позавидуйте Артему": Волочкова встала грудью за опозорившегося Дзюбу

Вечером, 7 ноября, в интернет-пространстве появилось видео, на котором видно, как капитан сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артем Дзюба мастурбирует. Футболист демонстрировал на камеру половой орган и ягодицы.
Сразу после этого спортсмена лишили капитанской повязки в "Зените" и отчислили из национальной команды. Некоторые футбольные болельщики отвернулись от Дзюбы, посчитав его нарушителем морали.
На защиту Артема уже встали многие знаменитости: Светлана Лобода, Айза Долматова, Ксения Собчак, Никита Джигурда и многие другие. Остаться равнодушной также не смогла Анастасия Волочкова. Она разместила пост в "Инстаграм" в защиту прославленного футболиста.
По мнению балерины, обнародованное видео не должно вредить профессиональной деятельности. Мол, это не отнимает части, достоинства и заслуг. Волочкова считает, что опубликовавшие кадры люди, а также те, кто его осуждает, завидуют успеху Дзюбы.
"[По-доброму] позавидуйте, пожалуйста, Артему, потому что у него все хорошо с личной жизнью", – сказала Анастасия.
Кроме того, Волочкова напомнила, что она тоже неоднократно оказывалась в подобных ситуациях, поэтому прекрасно понимает, какие чувства сейчас испытывает футболист. "Ну и что там такого в этом видео? Красивый, грациозный, спортивный, сексуальный мужчина в постели! Да множество женщин мечтали бы оказаться в его объятиях!", – заступилась танцовщица.
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