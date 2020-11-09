"Позавидуйте Артему": Волочкова встала грудью за опозорившегося Дзюбу

Многие знаменитости высказались в поддержку Артема Дзюбы, интимное видео которого появилось в Сети на днях. В частности футболиста защитила Анастасия Волочкова. Балерина осудила людей, которые обнародовали запретные для публики кадры.

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