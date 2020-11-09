Известная певица заразилась Covid-19 и умерла после родов

Российская певица стала жертвой коронавируса. Женщина и ее ребенок умерли сразу после родов.

Российская певица и гармонистка Лилия Сабирова умерла сразу после появления на свет ребенка. Малыш родился мертвым, пишет "Татар-информ" со ссылкой на вдовца погибшей Гаделя Галимзянова.

Во время родов певица была в тяжелом состоянии. У нее был обнаружен коронавирус (COVID-19) во время беременности. При этом диагноз поставили только во время госпитализации в роддом. У артистки были поражены легкие.

Вдовец звезды убит горем. Он не может поверить в произошедшую трагедию, ведь семья жила счастливо. Их брак просуществовал пять лет. Пара собиралась назвать новорожденного мальчика Джамиль. Лилию похоронили вместе с сыном. Галимзянов принес на кладбище любимые цветы супруги – белые розы.

Лилия Сабирова работала во дворце культуры "Залесный". Она пела на татарском и русском языках.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у дрессировщика кошек Юрия Куклачева был обнаружен коронавирус. Артист был в тяжелом состоянии, его легкие были поражены на 80 процентов. Он рассказал, что в самый непростой момент задумался о смерти. По его словам, люди умирают просто потому, что им не хватает кислорода. Он сам часто обращался к помощи кислородной маски.