"Дичь вообще!": любитель эротических экспериментов Епифанцев в шоке от поведения Дзюбы

Накануне в Сети появились видео с участием Артема Дзюбы, на кадрах футболист занимался самоудовлетворением. По мнению актера Владимира Епифанцева, "слив" кадров интимного характера с участием спортсмена – очередное доказательство того, в каком лицемерном обществе мы живем, причем создаем его своими же руками.



Артист не осуждает футболиста за самоудовлетворение, но его очень удивило поведение спортсмена после случившегося. "Поразила реакция Дзюбы, который начал оправдываться, извиняться, это выглядело печально – прям как маленький мальчик", – уверен актер.

Знаменитость считает, что взрослый человек не должен стыдиться подобных вещей. "Наоборот, нужно было как-то приколоться, порадоваться, посмеяться", – говорит Владимир Епифанцев. При этом артист приятно удивлен тем, как отреагировали многие на интимное видео знаменитости. Актер отметил, что еще некоторое время назад имя человека, который появлялся в подобном ролике, становилось нарицательным, но теперь все изменилось.

"Могли тебя назвать Паниным, сегодня, я думаю, этих проблем уже нет и у самого Алексея, который, кстати, никогда не оправдывался, а вот Дзюба... Несмотря на то, что он поимел такую поддержку, ведет себя странно, но, я думаю, у него это пройдет, смелость вернется", – считает Владимир Епифанцев.

Актера расстраивает, что в обществе до сих пор боятся естественных проявлений человеческой сексуальности. "Вот эта вот робость наша перед тем, что тебя застукают за получением удовольствия – это, конечно, дичь вообще! Это надо преодолевать, пробуждаться уже потихоньку", – уверена знаменитость.

"Мне непонятно, дико, что народ такой лицемерный, лживый, выбирает козла отпущения, чтобы продемонстрировать святость, но они проснутся, я не ставлю на них крест", – говорит актер.



Артист отметил, что со временем люди перестанут бояться друг друга и начнут пользоваться своей сексуальностью как инструментом для взаимодействия, начнут развивать в себе искренность и непосредственность, создавая подлинную связь человека с природой. "У нас еще есть шанс", – считает актер.

Напомним, Владимир Епифанцев не стесняется своей сексуальности и открыто рассказывает об экспериментах. Несколько лет артист состоял в браке с Анастасией Веденской, но пара распалась из-за неверности актера. Также некоторое время назад у звезды были проблемы с правоохранительными органами, так как он приютил у себя 14-летнюю девушку.