"Дичь вообще!": любитель эротических экспериментов Епифанцев в шоке от поведения Дзюбы

Артист не осуждает футболиста за самоудовлетворение, но его очень удивило поведение спортсмена после случившегося. "Поразила реакция Дзюбы, который начал оправдываться, извиняться, это выглядело печально – прям как маленький мальчик", – уверен актер.
Знаменитость считает, что взрослый человек не должен стыдиться подобных вещей. "Наоборот, нужно было как-то приколоться, порадоваться, посмеяться", – говорит Владимир Епифанцев. При этом артист приятно удивлен тем, как отреагировали многие на интимное видео знаменитости. Актер отметил, что еще некоторое время назад имя человека, который появлялся в подобном ролике, становилось нарицательным, но теперь все изменилось.
"Могли тебя назвать Паниным, сегодня, я думаю, этих проблем уже нет и у самого Алексея, который, кстати, никогда не оправдывался, а вот Дзюба... Несмотря на то, что он поимел такую поддержку, ведет себя странно, но, я думаю, у него это пройдет, смелость вернется", – считает Владимир Епифанцев.
Актера расстраивает, что в обществе до сих пор боятся естественных проявлений человеческой сексуальности. "Вот эта вот робость наша перед тем, что тебя застукают за получением удовольствия – это, конечно, дичь вообще! Это надо преодолевать, пробуждаться уже потихоньку", – уверена знаменитость.
"Мне непонятно, дико, что народ такой лицемерный, лживый, выбирает козла отпущения, чтобы продемонстрировать святость, но они проснутся, я не ставлю на них крест", – говорит актер.
Артист отметил, что со временем люди перестанут бояться друг друга и начнут пользоваться своей сексуальностью как инструментом для взаимодействия, начнут развивать в себе искренность и непосредственность, создавая подлинную связь человека с природой. "У нас еще есть шанс", – считает актер.
Напомним, Владимир Епифанцев не стесняется своей сексуальности и открыто рассказывает об экспериментах. Несколько лет артист состоял в браке с Анастасией Веденской, но пара распалась из-за неверности актера. Также некоторое время назад у звезды были проблемы с правоохранительными органами, так как он приютил у себя 14-летнюю девушку.
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