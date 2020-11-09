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"Дичь вообще!": любитель эротических экспериментов Епифанцев в шоке от поведения Дзюбы

Владимир Епифанцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне в Сети появились видео с участием Артема Дзюбы, на кадрах футболист занимался самоудовлетворением. По мнению актера Владимира Епифанцева, "слив" кадров интимного характера с участием спортсмена – очередное доказательство того, в каком лицемерном обществе мы живем, причем создаем его своими же руками.
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Артист не осуждает футболиста за самоудовлетворение, но его очень удивило поведение спортсмена после случившегося. "Поразила реакция Дзюбы, который начал оправдываться, извиняться, это выглядело печально – прям как маленький мальчик", – уверен актер.

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Знаменитость считает, что взрослый человек не должен стыдиться подобных вещей. "Наоборот, нужно было как-то приколоться, порадоваться, посмеяться", – говорит Владимир Епифанцев. При этом артист приятно удивлен тем, как отреагировали многие на интимное видео знаменитости. Актер отметил, что еще некоторое время назад имя человека, который появлялся в подобном ролике, становилось нарицательным, но теперь все изменилось.

"Могли тебя назвать Паниным, сегодня, я думаю, этих проблем уже нет и у самого Алексея, который, кстати, никогда не оправдывался, а вот Дзюба... Несмотря на то, что он поимел такую поддержку, ведет себя странно, но, я думаю, у него это пройдет, смелость вернется", – считает Владимир Епифанцев.

Актера расстраивает, что в обществе до сих пор боятся естественных проявлений человеческой сексуальности. "Вот эта вот робость наша перед тем, что тебя застукают за получением удовольствия – это, конечно, дичь вообще! Это надо преодолевать, пробуждаться уже потихоньку", – уверена знаменитость.

"Мне непонятно, дико, что народ такой лицемерный, лживый, выбирает козла отпущения, чтобы продемонстрировать святость, но они проснутся, я не ставлю на них крест", – говорит актер.

Артист отметил, что со временем люди перестанут бояться друг друга и начнут пользоваться своей сексуальностью как инструментом для взаимодействия, начнут развивать в себе искренность и непосредственность, создавая подлинную связь человека с природой. "У нас еще есть шанс", – считает актер.

Напомним, Владимир Епифанцев не стесняется своей сексуальности и открыто рассказывает об экспериментах. Несколько лет артист состоял в браке с Анастасией Веденской, но пара распалась из-за неверности актера. Также некоторое время назад у звезды были проблемы с правоохранительными органами, так как он приютил у себя 14-летнюю девушку.

Автор: 9 ноября 2020, 15:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Ну, давайте, не сдерживайте свои похоти, свои сексуальные желания, сливайтесь с природой или на природе, начинайте ходить голыми, совокупляйтесь у всех на виду, как собаки! Чего стесняться- то? Ведь все это так естественно! Пещерные люди и дикари тоже ничего не стеснялись, потому, что имели две извилины, и те параллельные, т.к. находились на низшей ступени развития! Хотя чему удивляться, больше половины общества уже являются неандертальцами! Так что, уважаемые, вперед, в прошлое! ВЕДЬ ВСЕ ЭТО ТАК ЕСТЕСТВЕННО!!!
Гость
Ответить
И этот дикий извращенец вставил свои 5 копеек!
1

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