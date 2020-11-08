Появились заявления о романе внучки Светличной с погибшим партнером Кудрявцевой

Трагическая смерть мужчины обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Александр Колтовой состоял в близких отношениях с внучкой Светланы Светличной.

Погибший в авиакатастрофе Александр Колтовой, который вел вместе с Лерой Кудрявцевой передачу "Звезды сошлись", пользовался большой популярностью у женщин. Статный брюнет с ростом под два метра мог очаровать любую с первого взгляда. Одной из его дам сердца была Мария – внучка Светланы Светличной.

Когда мужчина состоял в отношениях с Марией, он участвовал в шоу "За стеклом" и поклонницы не давали ему прохода. Преданные фанатки привлекательной телезвезды ждали Александра у подъезда, звонили по телефону, отправляли признания в любви. Организаторы проекта решили воспользоваться женским интересом к Колтовому и спровоцировать его избранницу на скандал.

Руководители шоу организовали в ходе съемок "За стеклом" эротическую сцену, в которой участвовали Александр и другая участница проекта Марго. В то время внучке Светланы Светличной было 17 лет, она не хотела устраивать публичную взбучку возлюбленному на телевидении, но организаторы шоу уговорили ее это сделать.

Мария закатила Александру Колтовому эмоциональную сцену ревности. Эксперты считают, что мужчина мог бы победить в проекте, если бы этого скандала не состоялось. Тем не менее накал страстей внучки Светланы Светличной оказался запланированной актерской игрой ради пиара шоу.