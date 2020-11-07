Собчак взбесила отдыхом в "сердце ислама" после трагедии

Телеведущая отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Ксения Собчак удивила поклонников выбором страны. На журналистку посыпались обвинения.

Не так давно знаменитость высказалась на тему радикального ислама. Ксения Собчак сказала, что мусульмане с помощью "своего террора" запугали весь мир. Теледива поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, чью позицию разделила, и раскритиковала бойца Хабиба Нурмагомедова. Спустя время журналистка пожаловалась на угрозы. По словам Ксении, ей обещали отрезать голову мужчины с восточными именами.

Накануне Ксения Собчак очень удивила подписчиков личного микроблога. Журналистка опубликовала фото с курорта. Знаменитость сообщила, что улетела в Дубай, где находится ее любимый отель. Также знаменитость сказала, что отечественный Сочи не для нее.

Пост Ксении взбесил пользователей Сети. Народ прямо спрашивал, что Собчак забыла в "сердце ислама". "После удачного троллинга мусульман, нужно ехать в Дубай. Почему не Париж?" – удивился подписчик.

Интернет-пользователи отмечали, что журналистке не чужды двойные стандарты. Фанаты советовали знаменитости быть осторожнее и лишний раз не говорить о религии в Дубае. Поклонники опасались, что россиянку казнят за неумение вовремя замолчать.

Отметим, накануне Ксения Собчак горевала из-за смерти сатирика и писателя Михаила Жванецкого. Журналистка одной из первых отреагировала на трагедию. Теледива, как оказалось, полгода назад была на выступлении юмориста. Жванецкий, по ее словам, уже был плох – говорил с трудом, забывал текст.