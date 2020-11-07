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Собчак взбесила отдыхом в

Собчак взбесила отдыхом в "сердце ислама" после трагедии

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Телеведущая отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Ксения Собчак удивила поклонников выбором страны. На журналистку посыпались обвинения.
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Не так давно знаменитость высказалась на тему радикального ислама. Ксения Собчак сказала, что мусульмане с помощью "своего террора" запугали весь мир. Теледива поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, чью позицию разделила, и раскритиковала бойца Хабиба Нурмагомедова. Спустя время журналистка пожаловалась на угрозы. По словам Ксении, ей обещали отрезать голову мужчины с восточными именами.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Накануне Ксения Собчак очень удивила подписчиков личного микроблога. Журналистка опубликовала фото с курорта. Знаменитость сообщила, что улетела в Дубай, где находится ее любимый отель. Также знаменитость сказала, что отечественный Сочи не для нее.

Пост Ксении взбесил пользователей Сети. Народ прямо спрашивал, что Собчак забыла в "сердце ислама". "После удачного троллинга мусульман, нужно ехать в Дубай. Почему не Париж?" – удивился подписчик.

Интернет-пользователи отмечали, что журналистке не чужды двойные стандарты. Фанаты советовали знаменитости быть осторожнее и лишний раз не говорить о религии в Дубае. Поклонники опасались, что россиянку казнят за неумение вовремя замолчать.

Отметим, накануне Ксения Собчак горевала из-за смерти сатирика и писателя Михаила Жванецкого. Журналистка одной из первых отреагировала на трагедию. Теледива, как оказалось, полгода назад была на выступлении юмориста. Жванецкий, по ее словам, уже был плох – говорил с трудом, забывал текст.

Автор: 7 ноября 2020, 16:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимyю помощь!!!
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