Стыд и срам: Волочкова публично сверкнула промежностью

Светская львица любит удивлять как фанатов, так и хейтеров новыми публикациями в инстаграм-канале. Подписчики ее аккаунта могут ожидать от знаменитости всего, что угодно: от шокирующих заявлений до провокационных снимков. 6 ноября Анастасия Волочкова разместила в Сети несколько снимков, фишкой одного из которых стали трусы.
Неоднозначный кадр артистка сделала после сеанса массажа в городе Красногорске Московской области. На фото звезда сидит на матрасе, обернувшись простыней. В руках она держит подушку со скрученным бельем в виде лебедей. Ноги балерины приняли такое положение, что трусы знаменитости оказались в центре внимания фотографа и, как следствие, подписчиков популярной блондинки.
Хейтеры были готовы накинуться на звезду с неприятными замечаниями и советами о соблюдении правил приличия, но Анастасия Волочкова закрыла возможность комментирования публикации. Светская львица нечасто предоставляет возможность пользователям Сети выразить мнение в комментариях к ее постам в инстаграм-канале.
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Сегодня после репетиции так захотелось массажа�� . @7krasok_spa Сегодня нашла в Красногорске. В районе, где я живу. Мастер Пай просто Волшебница! �� Спасибо большое ей и всему коллективу за радушный приём и профессиональный массаж. #волочкова #анастасияволочкова
Напомним, что балерина пожаловалась на физические увечья, которые получила ради участия в спектакле "Клетка. Анастасия Волочкова призналась, что ей тяжело заниматься балетом в подвешенной металлической конструкции из железных прутьев.
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