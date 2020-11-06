Певица МакSим раскрыла правду об отношениях с любовником

Певица МакSим рассказала, почему скрывает возлюбленного. 37-летняя звезда объяснила, что это его решение.



Певица МакSим в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым призналась, что не хочет раскрывать личность избранника, потому что он занимается бизнесом, а огласка может помешать ему в работе. По словам артистки, этого человека она знала и раньше, и его предложения выйти замуж принимала за шутку.

При этом она добавила, что мужчина сам попросил ее не раскрывать его имени. Также певица МакSим ответила на вопрос, почему они с возлюбленным не женятся, ведь пара вместе уже несколько лет.

Знаменитость сказала, что прекрасно обойдется без штампа в паспорте. Для нее это абсолютно не принципиально.

Напомним, замужем певица МакSим была всего раз. А вот романов у нее было несколько. После расставания со своим мужем Алексеем Луговцовым, который стал отцом ее старшей дочери Александры, артистка встречалась с солистом Animal Jazz Александром Красовицким. В 2014 году у нее родилась дочь Мария от бизнесмена Антона Петрова.

Ранее исполнительница рассказывала, что ее уход со сцены был связан с долгой реабилитацией после ДТП, в которое она попала в прошлом году. Кроме того, певица МакSим поведала, что восстанавливала душевные силы после того, как потеряла ребенка на позднем сроке беременности.Из-за этого у нее начались проблемы с алкоголем и психическим здоровьем.