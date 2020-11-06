Жена Цекало впервые после долгого перерыва показала свое фото и ужаснула видом

30-летняя жена Александра Цекало впервые за долгое время показала свежее фото и ужаснула подписчиков исхудавшим телом. Дарина Эрвин признала, что всему причиной стресс, однако она не уточнила, в чем именно заключаются ее переживания.
Вообще супруга музыканта редко рассказывает подробности из личной жизни. Однако недавно в Сеть просочилась информация о том, что Дарина Эрвин и Александр Цекало ходят к семейному психологу, чтобы устаканить кризис.
Также известно, что Эрвин никак не может забеременеть. Она часто проводит время с младшим родным братом и уже давно хочет собственных детей.
В своем "Инстаграм" Дарина часто рассказывает лишь о творчестве, а не о личной жизни. Она публикует кадры со съемок и провокационные рисунки с анатомическими подробностями тел.
Новое фото она показала в разделе "Сторис" своей странички в "Инстаграм" и подписала его как "United States of Anxiety" (Соединенные Штаты Беспокойства – прим. ред.). Что именно имелось в виду, не понятно. Однако ее внешний вид очень обеспокоил поклонников.
Недавно стало известно, что Дарина Эрвин снялась в номо российском фильме "Мажор" с Павлом Прилучным. Тизер нового полнометражного кино, снятого в продолжение популярного появился в Сети.
Актриса появляется в ролике в самый последний момент на пассажирском кресле машины, которой управляет герой Прилучного. Продюсированием ленты занимается компания Sreda, сооснователем которой является Александр Цекало.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Вы бы разрешили себя покрыть?
Инструктор по вождению предложил кекс