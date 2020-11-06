У мужа появилась любовница: вскрылась правда про фото неузнаваемой Заворотнюк

В Сети распространилось изображение сильно располневшей, без грамма макияжа, с короткими волосами Анастасии Заворотнюк. Общественность сочла, что это новая фотография борющейся с раком головного мозга артистки. Но это не так.

Снимок появился в одном из аккаунтов, посвященных Анастасии Заворотнюк. Фото опубликовал кто-то из фанатов звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня". На снимке артистка практически неузнаваема. От яркой, эффектной красавицы не осталось и следа. На фотографии запечатлена женщина средних лет без грамма макияжа, с длинной челкой, короткими стрижеными волосами, очевидно, с лишним весом.

В подписи попросили пожелать всего самого наилучшего Анастасии. Вероятно, все это подтолкнуло поклонников к выводу, что якобы этот снимок – новая фотография артистки. Ведь до этого не раз утверждалось, что в борьбе с тяжелым онкологическим заболеванием Заворотнюк сильно изменилась. Якобы от ее прежней красоты не осталось и следа.

И лишь самые преданные фанаты облегченно выдохнули, когда увидели этот снимок. Они объяснили, что это не новая фотография актрисы, а кадр из мини-сериала "Любовь и море". Картина снята в 2015 году. Съемки проходили на юге. По сюжету, героиня Анастасии Заворотнюк – массажист-косметолог в небольшом приморском санатории. Ее муж Алексей – бывший спортсмен, работает в том же месте.

Когда-то они были прекрасной парой, но со временем чувства остыли. А тут еще супруг обратил внимание на новую эффектную постоялицу. Между ними вспыхивает роман, о котором вскоре узнает героиня Анастасии Заворотнюк. Однако по совету подруги она решает не устраивать скандал, а действовать хитрее – заставить мужа ревновать.

Если в начале сериала героиня Анастасии Заворотнюк предстала перед зрителями незаметной простушкой, то в конце – эффектной, яркой обольстительницей. Собственно, тот самый снимок, который многие сочли новой фотографией больной раком артистки, на самом деле оказался начальным кадром из сериала "Любовь и море".