Волочкова огрызнулась в адрес обвинивших ее в профнепригодности хейтеров

Премьера долгожданной постановки Анастасии Волочковой "Балерина в зазеркалье цирка" состоялась 25 октября. После более чем полгода балерина вновь встала на пуанты перед зрителями.
Бывшая прима Большого театра показала технически сложные этюды на большой высоте. К постановке она готовилась по семь часов ежедневно. Однако избалованным зрителям было мало, и они остались недовольны выступлением. Волочкову обвинили в непрофессионализме и призвали уйти из балета.
В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова опубликовала часть выступления. Она пожаловалась подписчикам в надежде снискать поддержки и написала, что клетка висела на высоте восьми метров над залом, а металлические прутья больно впивались в ее тело. комментариях разразился скандал. К слову, балерина впервые рискнула открыть возможность комментировать ее публикации, и, наверное, зря.
"В чем номер заключается, простите?"; "Какая же это высота?"; "Похожа на огромного страуса в клетке"; "Надо уходить вовремя", – писали взбешенные фолловеры.
Анастасия Волочкова не стерпела такого негатива и ответила на выпады недоброжелателей. Она призвала их перестать "чесать злобными языками", а убедиться лично в сложности номера.
"Для того, чтобы обсуждать, осуждать меня, попробуйте залезть в эту клетку, покрутиться и выполнить те элементы, которые совершаю я", – написала балерина.
Анастасия Волочкова не раз показывала свои изуродованные трудом балерины ноги, которые сплошь были покрыты кровавыми ранами и мозолями от бесконечных тренировок. И на этот раз она заявила, что несмотря ни на что будет продолжать свое дело.
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