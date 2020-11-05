Собчак с разбитым лбом и черными губами вызвала оторопь

5 ноября самая скандальная блондинка страны отмечает день рождения. Журналистке и телеведущей Ксении Собчак исполнилось 39 лет.

С самого утра знаменитость получает поздравления родных, коллег и друзей. Особо активны на этот раз поклонники Ксении Собчак. Фанаты завалили знаменитость добрыми пожеланиями.

От количества позитива журналистка впала в шок. Привыкшая к травле в Сети Ксения Собчак не ожидала такого поворота событий.

"Это у меня округлились глаза от того количества любви, которое вы вдруг мне все решили подарить!" – написала Собчак под свежим фото в "Инстаграм".

На снимке Ксения запечатлена с широко открытыми веками. Особое внимание стоит уделить макияжу теледивы – ее губы выкрашены черным, а область вокруг глаз – розовым. На лбу Ксении можно заметить окровавленную рану – это грим, видимо, и приклеенные стразы. Надо сказать, вид у Собчак на фото безумный и вызывает оторопь.

Ксения поблагодарила подписчиков за поздравления. Звезда телевидения была приятно удивлена тем количеством приятных сообщений, которое ей пришло. Собчак призналась, что знает, как реагировать на оскорбления и ненависть. Из колеи ее выбил огромный поток любви. Сложно поверить, но журналистка растеряна и смущена добрыми словами. Также Ксения Собчак заявила, что не стареет, а становится "классикой".

Ранее телеведущая показала необычный подарок, который ей преподнес самый любимый на свете человек – единственный сын Платон. Мальчик сделал маме аппликацию из цветной бумаги. Ребенок создал разноцветного павлина.