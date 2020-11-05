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Шоу-бизнес
Надменная и необаятельная: муж Светланы Бондарчук рассказал о первом впечатлении о ней

Надменная и необаятельная: муж Светланы Бондарчук рассказал о первом впечатлении о ней

Светлана Бондарчук. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look\www.globallookpress.com
Задолго до свадьбы Светланы Бондарчук и Сергея Харченко они работали вместе на одном проекте. Тогда актриса показалась ему совсем не притягательной и даже оттолкнула от себя. Такое признание муж сделал своей супруге.
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О первом неприятном впечатлении о себе Светлана Бондарчук узнала только через восемь лет. Оказывается и Сергей Харченко работали вместе. Тогда она показалась ему надменной и не слишком обаятельной. Об этом актриса рассказала в своем Инстаграм".

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Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Не понятно, зачем муж сделал жене такое неприятное признание, однако, несмотря ни на что, Сергей и Светлана сыграли шикарную свадьбу летом этого года. Торжество отгуляли в одном из самых дорогих ресторанов Москвы в башне "Федерация".

Эксклюзивное платье невесты стоимостью в 700 тысяч рублей шили на заказ. За весь вечер она сменила три наряда – белое платье невесты, зеленое с жемчугом и серебристое мини. На мероприятие были приглашены многие артисты. Среди звезд, которые выступили на свадьбе, были Нино Нинидзе, группа "Моральный кодекс" и Кети Топурия.

До Сергея Харченко Светлана Бондарчук была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. Брак просуществовал 25 лет. В семье родились два ребенка. Почти сразу после развода Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 5 ноября 2020, 14:32 Источник: инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бондарчук показал любовниц Андреевой

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас cтало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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