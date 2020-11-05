Надменная и необаятельная: муж Светланы Бондарчук рассказал о первом впечатлении о ней

Задолго до свадьбы Светланы Бондарчук и Сергея Харченко они работали вместе на одном проекте. Тогда актриса показалась ему совсем не притягательной и даже оттолкнула от себя. Такое признание муж сделал своей супруге.

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