Надменная и необаятельная: муж Светланы Бондарчук рассказал о первом впечатлении о ней

О первом неприятном впечатлении о себе Светлана Бондарчук узнала только через восемь лет. Оказывается и Сергей Харченко работали вместе. Тогда она показалась ему надменной и не слишком обаятельной. Об этом актриса рассказала в своем Инстаграм".
Не понятно, зачем муж сделал жене такое неприятное признание, однако, несмотря ни на что, Сергей и Светлана сыграли шикарную свадьбу летом этого года. Торжество отгуляли в одном из самых дорогих ресторанов Москвы в башне "Федерация".
Эксклюзивное платье невесты стоимостью в 700 тысяч рублей шили на заказ. За весь вечер она сменила три наряда – белое платье невесты, зеленое с жемчугом и серебристое мини. На мероприятие были приглашены многие артисты. Среди звезд, которые выступили на свадьбе, были Нино Нинидзе, группа "Моральный кодекс" и Кети Топурия.
До Сергея Харченко Светлана Бондарчук была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. Брак просуществовал 25 лет. В семье родились два ребенка. Почти сразу после развода Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой.
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