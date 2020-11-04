"Ноги в ранах": В Волочкову во время выступления впились металлические прутья

Звезда балета рассказала о тяжелых испытаниях, которым подверглась на сцене. Анастасия Волочкова пожертвовала собой ради номера.

Знаменитость сообщила поклонникам о том, через что ей пришлось пройти во время спектакля "Клетка". На публике она показывала движения в подвешенной конструкции из металлических прутьев. Анастасия Волочкова выразила недовольство трудностями выступления в клетке. "Ноги всегда в синяках набитых от железа и ранах", – заявила она о последствиях балета в железном приспособлении.

Балерина призналась, что танцевать на подвесах было для нее довольно сложно. Она уверена, что хореография в клетке стоит тех неприятных ощущений, которые доставили ей железные прутья. Женщина добавила в инстаграм-канал видеофрагмент своего выступления.

Подписчики Анастасии Волочковой принялись осуждать слова звезды и критиковать ее профессиональные умения. Хейтеры атаковали знаменитость обидными и колкими фразами. "Почему то, что вы показываете, не похоже на балет?", "А зачем зрителю говорить и показывать изнанку своей профессии?". "Меня стошнило пока смотрела", "Выпустите страуса из клетки, изверги! ", – написали пользователи Сети.

Напомним, что Николай Басков рассказал о том, как балерина прилюдно разделась. По словам певца, Анастасия Волочкова сняла трусы на пляже Индийского океана на глазах отдыхающих, несмотря на нормы приличия.