Задержанная "мать ребенка" Тарзана оказалась копией Королевой

Теперь Тарзан может спать спокойно: вчера стало известно, что аферистка, угрожавшая разрушить авторитет мужа Наташи Королевой, заключена под стражу на два месяца.

Антонина Саввидес угрожала стриптизеру практически полтора месяца. Женщина требовала с артиста два миллиона рублей в обмен на спокойствие. План был крайне прост: она обвинила Тарзана в том, что много лет назад он бросил ее беременной и нашла их "общую дочь", которую виртуозно сыграла студентка ГИТИСа Екатерина Колесниченко. Сходство было очевидным: в качестве доказательства новоиспеченному папе показали родинки на лице девушки, указав, что у него такие же.

Однако, мужу Наташи Королевой, видимо, изрядно надоели все эти любовные перипетии. Он обратился в полицию, заявив о вымогательстве. Так, "мать его ребенка" задержали при передаче денег в столичном ресторане, а "дочь" нашли на следующий день. В связи с тем, что роль студентки была не так очевидна, пока она просто осталась дома с подпиской о невыезде. Антонина Саввидес же обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах и пока заключена под стражу до 24 января 2021 года.

СМИ сообщают, что на такое преступление она пошла ради того, чтобы выплатить кредит. Интересно, что внимание поклонников в этой истории привлекло только одно: как сильно Саввидес похожа на Королеву. "Копия! Такая же кругленькая, губастенькая, глазастенькая", – удивляются в социальных сетях.

