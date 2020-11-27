"Что они сделали для нашей страны?": Резник пристыдил жалующихся на безденежье знаменитостей

Недавно Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок новогодних шоу, чтобы люди обратили внимание на отрасль, которая очень пострадала из-за ограничений, связанных с пандемией. Юмористка Елена Воробей, в свою очередь, попросила дать артистам талоны на еду.
Илья Резник считает: знаменитостям не стоит плакаться. Поэт-песенник напомнил артистам, что все знают, сколько они зарабатывали до пандемии и на что тратили деньги. Мол, представители шоу-бизнеса покупали дома, дворцы, машины... Народный артист призвал их продать "особняки на Лазурном берегу" и не жадничать.
По мнению Резника, жалующиеся на безденежье звезды могут попробовать себя в другой профессии. Он привел в пример артиста, который ради того, чтобы прокормить семью, устроился "то ли водителем, то ли грузчиком".
Также Илья Рахмиэлевич вспомнил про богатого друга, супруга которого раньше ни в чем не нуждалась. Мол, сейчас эта женщина работает мастером по маникюру, чтобы у нее были деньги. "Чем наши так называемые звезды круче? Что они сделали для нашей страны? Они привыкли к легким деньгам", – сказал Резник.
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