"Что они сделали для нашей страны?": Резник пристыдил жалующихся на безденежье знаменитостей

Из-за пандемии коронавируса деятельность артистов приостановлена. Многие из представителей шоу-бизнеса начали жаловаться на финансовые трудности. Поэт-песенник Илья Резник считает, что знаменитостям, которые просят государство о помощи, должно быть стыдно.

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