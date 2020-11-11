Ургант публично приложил мечтающего отсудить миллионы у детского сада Резника

В начале недели стало известно о том, что Илья Резник подал в суд на сеть детских садов "Маленькая страна". Композитор уверен, что учреждение незаконно использует узнаваемые строчки из его песни. За нарушение авторских прав он захотел получить 180 миллионов рублей компенсации. Иван Ургант не смог пройти мимо этой новости.

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