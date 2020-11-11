Ургант публично приложил мечтающего отсудить миллионы у детского сада Резника

В вечернем шоу телеведущий отметил, что теперь, конечно, нельзя использовать словосочетание "маленькая страна", иначе у многих государств могут начаться проблемы. Особенно сложно придется таким странам, как Люксембург и Сан-Марин, если поэт-песенник доберется и до них.
Также Иван Ургант отметил, что в мифологии Андорры есть сказка про белого ходока, который придет с севера и разгонит государство. Он намекнул на то, что Илья Резник как раз обожает белые вещи, и, вероятно, предсказанию все же суждено сбыться.
По мнению шоумена, композитору стоит присмотреться и к другим учреждениям, которые могут использовать строчки из его произведений. Например, артист выделил центр мужского здоровья "Старинные часы еще идут" и салон ритуальных услуг "А ты такой холодный".
Телеведущий предположил, что 180 миллионов, которые поэт хочет отсудить у сети детских садов, пойдут на отбеливатель для его белых пиджаков. "На это уходят колоссальные суммы!" – шутит Иван Ургант.
Впрочем, судя по всеми, Илье Резнику не удастся доказать, что детские сады названы именно в честь его произведения. Недавно прошло первое слушание по делу, которое адвокаты композитора проиграли.
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