Ведущему "Битвы экстрасенсов" грозит уголовное дело

В шоу "Битва экстрасенсов" произошел скандал. Иллюзиониста Сергея Сафронова, который с первого сезона проекта был одним из ведущих, отстранили от съемок. Из-за обвинений во взятках на него могут завести уголовное дело.

В этом году стартовал 21 сезон шоу "Битва экстрасенсов". В проект пыталась попасть ясновидящая Алина Вердиш, но тщетно. После провала на одном из испытаний она заявила, что Сергей Сафронов брал взятки от участников и помогал им проходить в другие этапы проекта, даже в финал.

По словам Вердиш, иллюзионист сам предлагал ей свои услуги. Якобы у нее есть доказательства того, что участники давали ему деньги за прохождение испытаний. Например, за одну подсказку Сергею платили до 900 тысяч рублей. Взяв деньги, он делал условные знаки во время съемок.

Отстранением Сафронова от эфира история может не закончится. Адвокат Андрей Тындик считает, что иллюзиониста могут привлечь к уголовной ответственности, если подтвердится факт коммерческого подкупа. Юрист отметил: в этом случае говорить о взятках нельзя, поскольку этот термин используется только в адрес госслужащих.

Друзья ведущего "Битвы экстрасенсов" утверждают, что ясновидящая мстит Сергею, который якобы отказался ей помогать в испытаниях проекта. Сам Сафронов намерен доказать свою невиновность и обратиться в суд.