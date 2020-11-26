Ведущий "Битвы экстрасенсов" обещает устроить суд над ведьмой после новости о вымогательствах

После громкого заявления и доказательств, которые привела парапсихолог Алина Вердиш, руководство ТНТ приняло решение уволить ведущего. На канале заявили, что никогда не позволяли себе таких грязных выходок и вранья телезрителям. Напомним, шоу "Битва экстрасенсов" существовало 13 лет, и Сергей Сафронов был его бессменным ведущим.
Речь шла о баснословных суммах. Вердиш рассказала, что за подсказки в одном номере Сафронов брал до 900 тысяч рублей. Он заранее договаривался с участников и на съемочной площадке делал ему условные знаки.
Теперь Сафронов намерен обратиться в суд, чтобы доказать свою невиновность. Он считает, что его попросту оболгали. Ведьма же утверждает, что в общей сложности заплатила Сафронову полтора миллиона рублей. По ее мнению, его услугами пользовались и другие участники, пишет Starhit.
"А дальше меня обманули. Меня вырезали из всей передачи без причины и следствия. На все мои попытки связаться с Сергеем – он не отвечает", – рассказала Вердиш.
По словам Сергея Сафронова, дело еще не закрыто. Сейчас он продолжает работать. Правда, не уточнил, где. А с Алиной он планирует разбираться в правовом поле.
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