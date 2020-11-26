Его убрали: ведущий "Битвы экстрасенсов" пострадал от рук ведьмы

Поклонники мистического шоу в ужасе от происходящего за его кулисами. Оказалось, что ведущий программы Сергей Сафронов брал взятки у участницы взамен на подсказки.
Доказательства его действий привела участница Алина Вердиш. Она собрала все переписки и чеки денежных переводов, подтверждающие ее слова.
"У меня есть записи переговоров, банковские переводы, огромное количество сообщений, слитые задания", – поведала Вердиш на своем ютуб-канале.
Взамен на подсказки Сафронов, по предварительным данным, брал от ста до 900 тысяч рублей. Практикующей ведьме он обещал раскрыть все карты и довести ее до заветного выигрыша.
За состязание "Ширма" Сафронов брал 600 тысяч рублей, за "Багажник" – 900 тысяч. На съемочной площадке он умудрялся давать какие-то знаки участнице, по которым она понимала, где разгадка.
Чтобы участница могла впечатлить других сотрудников ТНТ, Сафронов рассказывал ей подробности их жизни, чтобы она потом умело пользовалась фактами. Так, он рассказал Алине, что у одной из коллег в прошлом году умерла мать.
Узнав о скандале руководство телеканала ТНТ решило уволить Сергея Сафронова, пишет Starhit. Напомним, программа "Битва экстрасенсов" выходит в эфир уже 13 лет. Вокруг передачи всегда ходило много слухов, но до такой нечестности не доходило никогда.
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