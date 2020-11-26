Мать Тимати решила отправить шестилетнюю внучку в открытый космос

Симона решила, что шестилетняя дочь рэпера созрела для покорения большого кинематографа. Мать Тимати хочет, чтобы Алиса снялась в фильме "Вызов" в открытом космосе. По ее мнению, девочка идеально подойдет для роли. Об этом она написала в своем "Инстаграм".
"Вызов" – проект Первого канала и Роскосмоса. Осенью они объявили о начале конкурса на главную роль в картине. По результатам конкурса выберут актрису и ее дублершу. Съемки будут идти в открытом космосе.
Главная героиня отправится на МКС и будет выполнять свою миссию в составе экипажа. Как на такое решилась заботливая бабушка, не понятно. Ведь для маленького ребенка это огромный риск и перегрузки. Возможно, она просто пошутила. Но если это так, то Алиса может войти в историю как первый ребенок, полетевший в космос.
При этом сама Симона Юнусова не хочет лететь в открытое пространство, так как ее там будет тошнить. А вот внучку, видимо, нет. Стоит отметить, что Алиса не раз говорила, что хотела бы стать актрисой. Что ж, возможно, это отличный шанс.
Ранее "Дни.ру" писали, что Симона Юнусова стала объектом травли из-за плохого воспитания сына.
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