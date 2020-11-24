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Мать Тимати ответила на травлю из-за плохого воспитания сына

Мать Тимати ответила на травлю из-за плохого воспитания сына

Симона Юнусова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Этим летом модель Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати. Это произошло почти сразу после рождения у пары ребенка, как и в прошлом союзе музыканта. Поклонники считают, что проблема заключается в дурном воспитании мужчины.
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Фанаты обратились к матери Тимати с вопросом о том, почему все его союзы разваливаются. Дискуссия разгорелась под публикацией Симоны Юнусовой в "Инстаграм". Там она рассуждала о том, что женщина должна быть умной и интересной, а не просто красивой куклой. В публикации Симона показала внучку Алису.

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"Важно, чтобы ты была интересным человеком, магнитом, к которому все притягиваются из-за внутренней силы, а не красивой куклой!" – написала мать Тимати.

Подписчики тут де ткнули Симону Юнусову в ее же собственные ошибки. По их мнению, ее сын именно так и делает, ищет себе красивых кукол в качестве спутниц, имея в виду Анастасию Решетову и Алену Шишкову. Симона не выдержала и ответила злопыхателям. Она заявила, что этот вопрос к ней не относится, намекая на то, что ее сын сам выбирает себе женщин.

После расставания Тимати с Анастасией Решетовой ходили слухи, что тут не обошлось без вмешательства ее свекрови. Поговаривали, что она даже хочет забрать сына Тимати – Ратмира. Однако модель все отрицала, уверяя, что решения приняли они с рэпером сами.

Автор: 24 ноября 2020, 13:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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