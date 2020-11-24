Кинул через плечо: Джиган за секунды отправил обнаглевшего Тимати в нокдаун на ринге

30 октября вышел клип Тимати, Егора Крида и Джигана на песню "Роллс Ройс". Сюжет раскрывает криминальную историю троицы бандитов с трагической развязкой в конце. В картине помимо самих исполнителей снялся Сергей Безруков. Сюжет перекликается со сценарием сериала "Бригада" и напоминает музыкальный боевик. Клип за час собрал полмиллиона просмотров на "Ютуб", а через четыре дня шесть миллионов.
После премьеры артисты пообещали подарить автомобиль Rolls Royce одному из тех, кто подпишется на все инстаграм-аккаунты на их страницах, в том числе на аккаунты пяти членов семьи Рамзана Кадырова. О конкурсе артисты объявили в своих соцсетях.
Кажется, теперь Джиган и Тимати неразлучные друзья. В разделе "Сторис" у Джигана появилось видео о том, как они весело проводят время. На кадрах рэперы сразились на бойцовском ринге. Буквально за считанные секунды Джиган отправил Тимати в нокдаун.
"С массой не поспоришь", – прозвучал комментарий за кадром.
Не секрет, что Джиган профессионально занимается борьбой. Так что удивительно, как самоуверенный Тимати решился сразиться с таким соперником. "Гуччи деды", – подписал видео битвы Джиган.
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