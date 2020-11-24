Возлюбленный Бузовой получил серьезную травму

В личном блоге артист показал фотографию перебинтованной руки. Как оказалось, во время занятия по борьбе музыкант получил серьезную травму – сломал палец на левой руке. Он не уточнил, сколько времени ему предстоит носить фиксирующую повязку, однако отметил, что не расстраивается из-за случившегося.
Стоит добавить, что постоянные травмы преследуют не только Давида Манукяна, но и его возлюбленную Ольгу Бузову. Девушка участвует в шоу "Ледниковый период" и почти каждую неделю обращается за помощью к медикам. Многочисленные падения, ушибы и плотный график дают о себе знать – во время занятия на прошлой неделе певице стало плохо.
Несмотря на неудачи, звезда не сдается и выступает через боль и кровь. Правда, жюри не всегда по достоинству оценивает старания Ольги Бузовой. Например, недавно артистка оказалась на грани вылета из программы. Певица и ее партнер Дмитрий Соловьев подготовили номер по мотивам фильма "Экипаж" и надеялись на высшие оценки судей, однако вместо этого получили низший балл.
Ольга Бузова заявила, что не была готова к такому – девушка расплакалась в прямом эфире. Позднее артистка отметила, что ей было обидно, ведь она так старалась. К счастью, поклонники спасли любимицу, и звезда продолжила свой путь к победе в "Ледниковом периоде".
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