"Противно друг от друга": любовь Бузовой и Манукяна поставили под сомнение

Впрочем, как и у всех влюбленных, у Оли и Давы бывают взлеты и падения. Почти полгода ребята радовали подписчиков совместным контентом, подогревая интерес друг к другу. В начале лета пара перестала публично признаваться в любви, и поползли слухи о том, что у них не все в порядке.
Однако, даже если кризис и был, Ольга Бузова и Давид Манукян его успешно преодолели. Однако следом начался новый. Певица удалила все фотографии с парнем из личного блога, а рэпер опубликовал в своих "Сторис" грустные цитаты о разбитом сердце.
В этот раз все снова наладилось, и ребята опять радуют поклонников совместными снимками и видео. Накануне пара отправилась на свидание в один из московских ресторанов. В инстаграм-аккаунте Ольги Бузовой появилось видео страстных объятий с Давидом Манукяном.
Парень гладит девушку по талии, ногам и другим, более интимным частям тела. Ребята целуются и не стесняются никого вокруг. "Пусть весь мир подождет", – написала певица под роликом.
Впрочем, не все верят в искренность пары. Например, скандальный блогер Лена Миро уверена, что артисты не получают никакого удовольствия от отношений и объятий. Она заметила фальшь в движениях влюбленных.
"Как же им противно друг от друга", – прокомментировала журналистка.
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