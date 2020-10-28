"Противно друг от друга": любовь Бузовой и Манукяна поставили под сомнение

За отношениями Ольги Бузовой и Давида Манукяна поклонники пристально следят вот уже почти год. Пара рассказала о чувствах друг к другу в прошлом декабре, и с тех пор все ждут логичного продолжения истории в ЗАГСе.

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