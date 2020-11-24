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"У нас существовал сговор": Андреева откровенно об отношениях с Бондарчуком

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно в прокат вышел и сразу же стал невероятно успешен сериал "Псих". Известно, что режиссером выступил Федор Бондарчук, а сценарий написала его супруга Паулина Андреева.
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Паулина рассказала, что всячески старалась не мешать мужу на площадке и практически не присутствовала там. Федор, в свою очередь, не переделывал сценарий. Однако ей было интересно посмотреть на кинопроизводство с другой стороны и хотелось быть в курсе.

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Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

Супруга Федора Бондарчука рассказала, что одним из самых важных моментов явилось правильное распределение обязанностей и границы: он – режиссер, она – автор. "У нас существовал режиссерско-авторский сговор, мы устраивали читки, обсуждали мотивы", – рассказала она. Было важно сделать над собой усилие и полностью довериться, что далось Паулине Андреевой не так просто.

Главного героя в сериале сыграл Константин Богомолов. Его роль – одна из самых тяжелых, так как внутри кинокартины он сам – человек глубоко несчастный, но призванный помогать другим. Его внутренняя боль так сильно рвется наружу, что в наушниках нет других песен, кроме "Мир без любимого". По словам автора, этот акцент был придуман Федором Бондарчуком для гиперболизации душевного состояния героя.

Также Паулина Андреева рассказала, что со многими актерами была знакома лично, а потому примерно понимала, кому какие фразы достанутся, что было проще, чем отправить сценарий в неизвестность. Напомним, роли также сыграли Елена Лядова, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Анна Чиповская и другие.

24 ноября 2020, 11:24 Источник: SRSLY.ru ✓ Надежный источник
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