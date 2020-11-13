Андреева о блате в статусе жены Бондарчука: Ни доверия, ни любви

На днях состоялась премьера сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли. Картина стала сценарным дебютом для актрисы Паулины Андреевой – знаменитость впервые выступала в качестве автора.
Паулина понимает, что коллеги и зрители относятся к ее деятельности с долей скепсиса. Многие считают, что успехом в карьере она обязана именитому мужу. Андреева уверена, что в будущем она еще не раз столкнется с этим недоверием лицом к лицу.
"Жена Федора Бондарчука, актриса, теперь еще и пишет – все эти факторы вместе не вызывают ни доверия, ни любви", – сказала артистка в свежем интервью.
Впрочем, разговоры о блате Паулину Андрееву, судя по всему, волнуют мало. Девушка понимает, что в актерстве она достигла потолка, ей надо двигаться дальше. Более того, будучи артисткой, Паулина чувствовала зависимость, с опытом это ощущение только усиливалось.
Артистка добавила, что на востребованность артиста влияет множества факторов, например, возраст и внешний вид. Андреевой не хотелось, чтобы ее профессиональная судьба зависела от оценки других людей. Тем не менее, артистка подчеркнула, что никогда не страдала из-за отсутствия работы.
Труд сценариста Паулина Андреева нашла для себя комфортным. Знаменитость считает себя интровертом.
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