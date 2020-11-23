Стало известно о необычном соглашении Джигарханяна с известным бизнесменом

17 ноября близкие, коллеги и поклонники простились с народным артистом Арменом Джигарханяном, скончавшимся 14 ноября на 86-м году жизни. Бизнесмен, однажды предоставивший ему жилье в бессрочную аренду, рассказал о соглашении, которое они заключили.



Известно, что после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской артист принял решение вернуться в просторную квартиру в самом сердце столицы, которая когда-то была подарена ему правительством. Тогда он приватизировал недвижимость в равных долях вместе со второй супругой Татьяной Власовой. На данный момент, именно она является собственницей половины квартиры.

Вторую половину Армен Джигарханян продал бизнесмену Юрию Растегину четыре года назад. Именно он предоставил Армену Борисовичу это жилье на правах безвозмездной аренды, и именно здесь артист провел свои последние дни.

Ранее Юрий уже сообщал о том, что у него есть мечта создать музей, посвященный Джигарханяну и его жизни. Недавно он подтвердил задуманное и упомянул, что идея его "по-прежнему греет", а, ко всему прочему, он подписал соглашение с Арменом Борисовичем, в котором тот дал согласие на создание музея, а также на использование его фотографий. Такова была благодарность за все, сделанное для него в последние дни.

Также бизнесмен сообщил, что мало кто из его партнеров одобряют задумку, так как велик налог на имущество. Однако Растегину нравится социально ориентированный бизнес. Он рассказал, что занимается созданием джазового клуба Ларисы Долиной, так как ему очень хочется, чтобы процветала российская культура.

Концепция музея пока до конца не расписана. Пока Юрий хочет, чтобы там проходили культурные мероприятия, творческие встречи, студийные записи.



Бизнесмен упомянул и то, что у квартиры есть и второй собственник, вопрос с которым решится на днях. Он уверен: пасынок Степан вряд ли претендует на квартиру, так как живет в США. А вот вопрос с Татьяной Сергеевной будет обсуждаться.