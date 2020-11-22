"Я тебя очень люблю": Стало известно предсмертное признание Джигарханяна

Жена покойного Армена Джигарханяна Татьяна Власова вспомнила последний разговор с супругом. Перед кончиной артист сказал важные слова.

Совсем недавно ушел из жизни знаменитый и великий актер Армен Джигарханян. Смерть легенды российского кино стала ударом для всей страны. Жена гениального артиста рассказала о последней фразе, которую сказал ей мужчина перед смертью. Ему удалось растрогать избранницу.

Последнее свидание Армена Джигарханяна и Татьяны Власовой прошло 16 ноября 2020 года по видеосвязи. В то время артиста вывезли на специальный этаж больницы, который предназначен для прогулок. Его сопровождала сиделка, она присматривала за состоянием актера. "Я тебя очень люблю", – произнес артист в адрес жены на камеру. Женщину удивило внезапное проявление чувств супруга, ведь в последние дни его мысли были заняты работой. На следующий день актер скончался.

Вдова Армена Джигарханяна призналась, что мужчина улыбался во время последней видеовстречи с ней, но уже не так, как это происходило раньше. По словам Татьяны, улыбка артиста была мученической, так как боль пронизывала его насквозь. Тогда Власова осознала, насколько мужественным человеком он оказался, ведь превозмогая страшные муки он смог выразить свои искренние чувства, несмотря ни на что. Армен Джигарханян никогда не жаловался на страдания, которые претерпевал перед смертью.