"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука

Мальчик появился на свет летом этого года. Тогда Яна Поплавская опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков из роддома. Лицо внука актриса предпочла скрыть.
На днях звезда советского кино выложила новый снимок с малышом. На этот раз поклонники смогли увидеть, как выглядит мальчик. На кадре Яна прижимает дремлющего внука к щеке и слегка улыбается.
Поплавская также рассказала подписчикам, что состоялись крестины малыша. Верующие родители дали ребенку особое имя – Иларий.
Мальчика крестили в Знаменском монастыре. В беседе с изданием "Московский комсомолец" Яна вспомнила, что Иларий умилил всех родственников. Во время церемонии он улыбался и смеялся. "Что в общем не свойственно детям в этом возрасте", – отметила актриса.
Пользователи Сети поздравляют семейство с событием. "Яна – то ли бабушка, то ли мама! Прекрасно смотритесь", "Хорошо, что стали возвращаться старинные имена!", "Настоящий ангелочек", – написали фолловеры артистки.
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