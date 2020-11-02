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Шоу-бизнес

"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука

Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети появился первый снимок Яны Поплавской с новорожденным внуком. 53-летняя актриса сообщила о важном событии в жизни малыша.
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Мальчик появился на свет летом этого года. Тогда Яна Поплавская опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков из роддома. Лицо внука актриса предпочла скрыть.

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На днях звезда советского кино выложила новый снимок с малышом. На этот раз поклонники смогли увидеть, как выглядит мальчик. На кадре Яна прижимает дремлющего внука к щеке и слегка улыбается.

Поплавская также рассказала подписчикам, что состоялись крестины малыша. Верующие родители дали ребенку особое имя – Иларий.

Мальчика крестили в Знаменском монастыре. В беседе с изданием "Московский комсомолец" Яна вспомнила, что Иларий умилил всех родственников. Во время церемонии он улыбался и смеялся. "Что в общем не свойственно детям в этом возрасте", – отметила актриса.

Пользователи Сети поздравляют семейство с событием. "Яна – то ли бабушка, то ли мама! Прекрасно смотритесь", "Хорошо, что стали возвращаться старинные имена!", "Настоящий ангелочек", – написали фолловеры артистки.

Автор: 2 ноября 2020, 13:02 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Яна Поплавская

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вaшей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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