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Эксперт о жизни Федункив с мужем-наркоманом: Она хотела доказать всему миру

Эксперт о жизни Федункив с мужем-наркоманом: Она хотела доказать всему миру

Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно общественность узнала, что звезда сериала "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman Марина Федункив 13 лет жила с мужем-тираном. Экс-супруг употреблял наркотики и поднимал на нее руку. Психолог Алена Алимова объяснила, почему актриса так долго находилась под влиянием этого мужчины.
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По мнению эксперта, некоторым женщинам на бессознательном уровне нравится быть жертвой, поэтому долгие годы находится с мужем-абьюзером. Марина Федункив пережила немного другое. Актриса пыталась помочь супругу, который страдал из-за наркотической зависимости.

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Но старания звезды сериала "Реальные пацаны" были обречены на провал. Психолог подчеркнула, что помочь наркозависимым людям могут только специалисты. Оставаясь под влиянием такого человека, Марина подвергала свою жизнь опасности, ведь от насилия погибают тысячи женщин каждый год, отметила Алимова.

"Она хотела доказать всему миру, что она круче всех знает, как помочь наркоману избавиться от зависимости. Доказать родителям прежде всего, что она сможет и чего-то стоит", – считает эксперт.

Психолог также пояснила, что зачастую страх остаться одной и уйти в никуда порабощает женские умы, поэтому представительницы прекрасного пола остаются с мужем, несмотря на то, что он – тиран. Когда женщина терпит насилие, то ей самой требуется психологическая помощь, отметила Алимова.

Автор: 2 ноября 2020, 00:21 Источник: Дни.ру

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